Finale yürüyen Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den şaşırtan paylaşım: "Çukur'dan kaçış yok..."

Show TV'nin sevilen dizisi "Çukur", tam dört sezondur kitleleri peşinden sürüklüyor. Klasik bir mafya ya da aile dizisinin ötesine geçen "Çukur", özellikle ilk iki sezonuyla eşine az rastlanan bir hayran kitlesine ulaştı. Diziden bahsetmeyen birini bulmak çok zordu. Çekimlerin yapıldığı İstanbul'un Balat semtinin duvarlarını "Çukur"un sembolleri süslüyordu. Zamanla bu ilgi azalsa da, hiç düşmeyen tempo ve başarılı oyunculuklar sayesinde dizinin izlenme oranları hep yüksek oldu. Hatta seyirci baskısı nedeniyle hikaye uzatıldı. Dizinin bu sezon sonu biteceği açıklanınca sosyal medyadan büyük tepki geldi. Böylece, senaryodaki büyük değişimin de etkisiyle "Çukur"un ömrü biraz daha uzadı.

"Kaçış yok"

Dizinin uzamasına en çok sevinenlerden biri de tabii ki oyuncular oldu. Çok mutlu ve huzurlu bir set olan "Çukur", ekibin dört yıl içinde gerçekten de aileye dönüştüğü bir ortamdı.

Setten sürekli fotoğraflar paylaşan dizinin Efsun'u Damla Sönmez, finale yürürken bu kez "Kaçış yok." dedi.

Rol arkadaşlarının şaşkın hallerini enselemesi de herkesi çok güldürdü.



