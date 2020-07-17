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Fındık alım fiyatlarının hasat öncesi açıklanması beklentisi

TRABZON HABERLERİ  | 17.07.2020 12:53 | Son Güncelleme

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav: - "Kovid-19 pandemisinin yol açtığı olumsuzluklardan dolayı fındık üreticisi, devletten hasat öncesi fiyatların açıklamasını beklemektedir" - "Bu sezon, pandemiden dolayı yaşanan olumsuzlukların yol açtığı maliyet artışlarının da dikkate alınarak, üreticinin mağdur olmayacağı, maliyetin üzerinde bir alım fiyatı açıklanmasını temenni ediyoruz"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Kovid-19 pandemisinin yol açtığı olumsuzluklardan dolayı fındık üreticisinin, devletten hasat öncesi fiyatların açıklamasını beklediğini belirtti.

Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, fındığın, Doğu Karadeniz ekonomisinin can damarı olduğunu ifade etti.

Milyonlarca üreticinin geçim kaynağının da fındık olduğunu aktaran Cirav, Kovid-19 pandemisinin yol açtığı olumsuzluklardan dolayı fındık üreticisinin, devletten hasat öncesi fiyatların açıklamasını beklediğini kaydetti.

Cirav, geçen yılki fındık ihraç sezonuna değinerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yılki hasat döneminde Cumhurbaşkanlığı Hükümetimizin uyguladığı çok güzel politika neticesinde ve fiyatların da hasat öncesinde açıklanması ile fındık sektörü için hem üretici hem de ihracatçı açısından tarihin en verimli sezonu oldu. Bu durum da fındık ihracatına olumlu yansıyarak tarihin en yüksek döviz girdisi olan 2 milyar 300 milyon dolarlık gelir sağlandı."

Fındıktan elde edilen başarının kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Cirav, bu açıdan 2020-2021 hasat döneminde de fındık alım fiyatlarının hasat ve Kurban Bayramı öncesinde ve en geç temmuz sonuna kadar açıklanması temennisinde bulundu.

Cirav, bu sezon, pandemiden dolayı yaşanan olumsuzlukların yol açtığı maliyet artışları da dikkate alınarak, üreticinin mağdur olmayacağı, maliyetin üzerinde bir alım fiyatı açıklanmasını istedi.

Pandemi nedeniyle şehir dışından ve komşu ülkelerden işçi gelmediği için işçilik ücretlerinin geçen yılın çok üzerinde olduğunu belirten Cirav, "Devletimizin bu durumu dikkate alarak taban fiyat belirlemesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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