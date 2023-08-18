Fındık sezonu başladı, sepetlere talep arttı

Sepet ustaları, geçen yıllara göre talebin az olsa da ürünlerin satıldığını, fındık hasat sezonu başladıktan sonra bir yoğunluk yaşandığını söylediler. Yıllardır mesleğini sürdüren fındık sepeti ustası Celal Çatalkaya, “Bu sene önceki yıllara rağmen gurbetçi vatandaş çok fazla yok. Tabi halkımız, buralarda yaşayan ve köylerde ikamet eden vatandaşlarımız kendi ihtiyaçları olan ihtiyaçlarına uygun çuvallarını, sepetlerini alıyorlar. Misafir ya da gurbetçi olsaydı bu rağbet daha çok olacaktı. Diğer yıllara göre rağbet yarı yarıya az. Fiyatlarda da artış var. Çuval fiyatları en uygunu 7,5 TL’den başlıyor, sepetlerde ise plastik çantalar 150’TL den başlıyor, boy boy 200 - 500 TL arasında kalite ve boyutuna göre değişiyor" diye konuştu.

