YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefi

Fındıkta 300 bin tonluk ihracat hedefi

18.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç: - "İhracatçılar olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Fındık, ülkemizin çok önemli bir ihracat ürünü, her şeyden önce net ihraç kalemidir" - "Fındık, devletimizin hedeflediği ve ihracata dayalı kalkınma modeli için son derece ciddi bir üründür"

HAYATİ AKÇAY - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, hedeflerinin bu sezon 300 bin ton fındık ihraç etmek olduğunu söyledi.

Sevinç, AA muhabirine, 1 Eylül 2021'de başlayan fındık ihracat sezonunun ilk 3 ayında 114 bin 778 tonluk dış satım gerçekleştirildiğini, karşılığında 733 milyon 534 bin 630 dolarlık döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Fındık ihracatının bekledikleri gibi ilerlediğini ifade eden Sevinç, sezon başında tahmin ettikleri rakamların 3 aylık süreçte tuttuğunu aktardı.

Sevinç, sezon sonu itibariyle 300 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sezon sonu ellerinde fındık kalmayacağını tahmin ettiklerini anlatan Sevinç, "İhracatçılar olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Fındık, ülkemizin çok önemli bir ihracat ürünü, her şeyden önce net ihraç kalemidir. Fındık, devletimizin hedeflediği ve ihracata dayalı kalkınma modeli için son derece ciddi bir üründür. Bizim kendi kaynaklarımız döviz olarak ülkemize geliyor. Fındıkta geleceği çok iyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- İhracatta Avrupa ülkeleri başı çekiyor

Sevinç, ihracatta İtalya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin başı çektiğini dile getirdi.

KFMİB Başkan Yardımcı Dursun Oğuz Gürsoy da fındık ihracatından bu sezon 2 milyar doların üzerinde döviz beklentileri olduğunu söyledi.

Gürsoy, rakip ülkelerde bu sezon fındığın az olduğuna da dikkati çekerek, ülkelerin bu nedenle tercihlerini Türk fındığından yana kullandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandıApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Ordu'da bıçaklı saldırıda öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir kabri başında anıldıOrdu'da bıçaklı saldırıda öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir kabri başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:41
Öğle
12:30
İkindi
14:48
Akşam
17:09
Yatsı
18:36

Ordu Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Sağlık Eczanesi
Altinordu
Subaşı Eczanesi
Altinordu
Ulus Eczanesi
Altinordu
Gazi Eczanesi
Fatsa
Doğa Eczanesi
Fatsa
Akgül Eczanesi
Unye
Tan Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.