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Finike Belediyesi yardım kampanyası başlattı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.03.2020 13:24 | Son Güncelleme

Finike Belediyesi, korona virüsü nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan, işleri aksadığı için gelir elde edemeyen vatandaşlara destek için yardım kampanyası başlattı.

Finike Belediyesi yardım kampanyası başlattı

Finike Belediyesi, korona virüsü nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan, işleri aksadığı için gelir elde edemeyen vatandaşlara destek için yardım kampanyası başlattı. İsteyenlerin belediyenin banka hesabına bağışta bulunarak, zor durumdaki vatandaşlara destek olabilecekleri bildirildi.
Finike Belediyesi korona virüsü önlemleri nedeniyle iş yeri kapandığı için gelirinden olan, işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ilçe sakinlerine destek olmak adına harekete geçti. Bu çerçevede bir yardım kampanyası başlatan Finike Belediyesi, hayırseverlerin de destek olabilmesi adına bağış hesabını bu yönde kullanma kararı aldı. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, dileyen vatandaşların Belediyeye gıda yardımında bulunabileceğini, dileyen vatandaşların ise bağış hesabına maddi destek sağlayabileceğini bildirdi.

"Bir adım öteye taşıyoruz"
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Bilindiği gibi belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren ‘Yalnız Değilsin’ masası ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın desteğine koşmakta. Son dönemde korona virüsü nedeniyle evinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza Finike’nin neresinde olursa olsun ihtiyaçlarını karşılayarak, destek olmaktayız. Şimdi çalışmalarımızı bir adım öteye taşıma kararı aldık” diye konuştu.
Geyikçi, “Korona virüsünü nedeniyle çalışamayan ve bu nedenle gelir elde edemeyen, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara destek olmak istiyoruz. Aynı zamanda zor durumdaki vatandaşlarımıza destek olmak isteyen hayırseverlerimizi de unutmadık. Hayırsever vatandaşlarımız zor durumda olan ilçe sakinlerine belediyemiz aracılığıyla gıda maddesi yardımında bulunabilir. Yada Finike Belediyesi’ne ait TR340001000040335772725033 IBAN numaralı hesaba maddi destekte bulunabilirler” dedi.
Hayırseverlerce bağışlanan gıda maddelerinin Kültür Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydeden Geyikçi, “Banka hesabımıza bağışlanan paralarla da gıda maddesi satın alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu zor günlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hep birlikte elimizi uzatarak, desteğimizi sürdürmeliyiz. Gönlü zengin hayırsever halkımızı kampanyaya destek vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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