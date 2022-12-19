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Finlandiya güzellik kraliçesi Erika Helin, kıyafeti uygunsuz bulununca restorandan kovuldu! “Dikkat dağıttığımı söylediler”

19.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya’nın Helsinki şehrinde bir restoranda yemek yemek isteyen güzellik kraliçesi ve sosyal medya fenomeni Erika Helin, kıyafetleri nedeniyle bir restorandan atıldığını söyledi. Restoran çalışanlarının kendisini diğer müşterilerin dikkatini dağıtmakla suçladığını ifade eden Helin yaşadıklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Finlandiya güzellik kraliçesi Erika Helin, kıyafeti uygunsuz bulununca restorandan kovuldu! “Dikkat dağıttığımı söylediler”

Finlandiya güzellik yarışmasında birinci olan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Helin, gittiği bir restoranda kıyafetinin uygunsuz bulunduğunu söyleyerek kovulduğunu dile getirdi. Helin güvenlik görevlisinin yanına yaklaşarak diğer müşterilerinn dikkatini dağıtacak cinsten kıyafet seçimi nedeniyle restoranı terk etmesini istediğini iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarıyla şoke olduğu o anları paylaşan Helin’in gönderisi kısa sürede ilgi topladı.

“BENİ DIŞARI SÜRÜKLEDİ”

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Güvenlik görevlisinin yanına yaklaşarak restoranı terk etmesini istemesi üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Helin, “Beklenmedik bir şekilde gitmem gerektiğini söyledi ve beni dışarı sürükledi. Hiçbir şekilde duruma itiraz etmedim. Bir müşteriyi utandırmak gerçekten hiç olmaması gereken bir davranış” dedi.

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