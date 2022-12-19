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  4. Dövme modeli Amber Luke'un lolipoplu pozları olay oldu! G-string bikinisini giyip poz verdi

Dövme modeli Amber Luke'un lolipoplu pozları olay oldu! G-string bikinisini giyip poz verdi

19.12.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme modeli Amber Luke'un yakın zamanlı Instagram gönderisi gündem oldu. Beyaz bir g-string bikini takımı içinde, açık havada scooter binip lolipopunun emerek poz veren Luke'un havalı pozları olay oldu. Hayranları onun güzelliğine övgüler yağdırırken birçoğu onu 'tanrıça' ilan etti.

Dövme modeli Amber Luke'un lolipoplu pozları olay oldu! G-string bikinisini giyip poz verdi

Bir operasyonla ikiye ayrıttığı dili, vücudunun neredeyse tamamını kaplayan dövmeleri, piercingleri ve dövmeli gözbebekleriyle dikkat çeken ve kendisine geniş bir hayran kitlesi yaratan 28 yaşındaki dövme modeli Luke, kimileri tarafından bu aşırı görünümü nedeniyle eleştirse de büyük çoğunluğun da dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

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Son Instagram gönderisiyle de adından söz ettiren Luke'un paylaştığı fotoğraflarda, oldukça küçük parçalı bir g-string bikini giyip, bir scooter'ın tepesinde lolipop emerek poz verdiği görülüyordu.

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Ayrıca pembe bir beyzbol şapkası, gümüş bir zincir ve gümüş kalple tutturulmuş bir gerdanlık kolye takıyordu.

''TANRIÇA''

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Amber, 38.800 Instagram takipçisiyle paylaştığı gönderiyi "Beni hammo yuvarlarken görüyorlar" açıklamasıyla paylaştı. Yorumlara akın eden hayranları, dövmeli güzele sayısız övgü yağdırırken onu 'tanrıça' ilan ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
dövme Amber Luke

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