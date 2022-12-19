Dövme modeli Amber Luke'un lolipoplu pozları olay oldu! G-string bikinisini giyip poz verdi

Bir operasyonla ikiye ayrıttığı dili, vücudunun neredeyse tamamını kaplayan dövmeleri, piercingleri ve dövmeli gözbebekleriyle dikkat çeken ve kendisine geniş bir hayran kitlesi yaratan 28 yaşındaki dövme modeli Luke, kimileri tarafından bu aşırı görünümü nedeniyle eleştirse de büyük çoğunluğun da dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Son Instagram gönderisiyle de adından söz ettiren Luke'un paylaştığı fotoğraflarda, oldukça küçük parçalı bir g-string bikini giyip, bir scooter'ın tepesinde lolipop emerek poz verdiği görülüyordu.

Ayrıca pembe bir beyzbol şapkası, gümüş bir zincir ve gümüş kalple tutturulmuş bir gerdanlık kolye takıyordu.

''TANRIÇA''

Amber, 38.800 Instagram takipçisiyle paylaştığı gönderiyi "Beni hammo yuvarlarken görüyorlar" açıklamasıyla paylaştı. Yorumlara akın eden hayranları, dövmeli güzele sayısız övgü yağdırırken onu 'tanrıça' ilan ettiler.