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Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow kırmızı iç çamaşırı ile verdiği pozlarla dudak uçuklattı! ''Bu dünyadan olamazsın''

19.12.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitness ve sağlıklı yaşam ipuçlarıyla sosyal medya fenomeni popülerlik kazanan ve paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık gündem olan Tammy Hembrow, şimdi de son Instagram paylaşımı ile dillerde. Kırmızı bir iç çamaşırı takımı içinde verdiği pozlarla dikkat çeken üç çocuk annesi güzel fenomenin hayranları, onun bu dünyadan olamayacağını iddia ettiler.

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow kırmızı iç çamaşırı ile verdiği pozlarla dudak uçuklattı! ''Bu dünyadan olamazsın''

28 yaşındaki Avustralyalı fitness fenomeni Tammy Hembrow, bej bir kanepede dantelli kırmızı bir sutyen ve ona uygun bir tangadan başka bir şey giymeden verdiği pozlarla gündem oldu. Dün Instagram'da 15.9 milyon takipçisine üç fotoğraflık bir dizi yayınlayan Hembrow, muhteşem fiziğini ve dövmelerini sergileyerek hayranlarını büyüledi.

''ANNELİK MOTİVASYONU''

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Yüzlerce hayran, Avustralyalı fenomeni övmek için yorum bölümüne akın etti. Fiziğiyle kendine hayran bırakan üç çocuk annesi, birçok hayranı tarafından "annelik motivasyonu" olarak tanımlanırken, bazı hayranları da onun bu dünyadan olamayacağını düşündüklerini dile getirdiler.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

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Tammy, şimdi altı yaşında olan oğlu Wolf ve beş yaşındaki kızı Saskia'nın ardından bu yılın başlarında üçüncü çocuğu olan kızı Posy'yi dünyaya getirdi. Doğumdan sadece haftalar sonra model düz bir karınla geri dönen Hembrow, hala muhteşem figürünü internette sergilemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tammy Hembrow

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