Fiorentina 0 - 0 Juventus (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina, sahasında Juventus'u konuk etti. Son şampiyon Juventus, sakatlık sorunları yaşadığı maçta Fiorentina ile yenişemedi ve maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Juventus'ta 8. dakikada Douglas Costa ve 44. dakikada Miralem Pjanic sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Serie A'da 3. hafta sonunda Juventus, 7 puan toplarken Fiorentina ilk puanını aldı.

İtalya'da haftaya Juventus, sahasında Verona'yı konuk edecek. Fiorentina ise Atalanta deplasmanına gidecek.

