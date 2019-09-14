Fiorentina 0 - 0 Juventus (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina, sahasında Juventus'u konuk etti. Son şampiyon Juventus, sakatlık sorunları yaşadığı maçta Fiorentina ile yenişemedi ve maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Juventus'ta 8. dakikada Douglas Costa ve 44. dakikada Miralem Pjanic sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Serie A'da 3. hafta sonunda Juventus, 7 puan toplarken Fiorentina ilk puanını aldı.
İtalya'da haftaya Juventus, sahasında Verona'yı konuk edecek. Fiorentina ise Atalanta deplasmanına gidecek.
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