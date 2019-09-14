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Fiorentina 0 - 0 Juventus (İtalya Serie A)

İTALYA HABERLERİ  | 14.09.2019 18:32 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 3. hafta mücadelesinde Fiorentina, sahasında karşılaştığı maçta Juventus ile 0-0 berabere kaldı.

Fiorentina 0 - 0 Juventus (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina, sahasında Juventus'u konuk etti. Son şampiyon Juventus, sakatlık sorunları yaşadığı maçta Fiorentina ile yenişemedi ve maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Juventus'ta 8. dakikada Douglas Costa ve 44. dakikada Miralem Pjanic sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Serie A'da 3. hafta sonunda Juventus, 7 puan toplarken Fiorentina ilk puanını aldı.

İtalya'da haftaya Juventus, sahasında Verona'yı konuk edecek. Fiorentina ise Atalanta deplasmanına gidecek.

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juventus fiorentina serie a

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