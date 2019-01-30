SPOR

Fiorentina 7 - 1 Roma

İTALYA HABERLERİ  | 30.01.2019 22:38 | Son Güncelleme

İtalya Kupası çeyrek final maçında Fiorentina, sahasında Roma'yı 7-1 yenerek tur atladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maça 3 gol atan Chiesa damga vurdu.

Fiorentina 7 - 1 Roma

Kupadaki çeyrek final maçında Fiorentina, Federico Chiesa'nın "hat-trick" yaptığı maçta başkent temsilcisini 7-1 gibi farklı skorla mağlup ederek son dört takım arasına kaldı.

Ev sahibi ekibe farkı getiren diğer golleri Luis Muriel, Marco Benassi ve Giovanni Simeone (2) kaydetti.

Roma'nın tek golü Aleksandar Kolarov'dan gelirken, Edin Dzeko 72. dakikada kırmızı kart gördü. Fiorentina, yarı finalde Atalanta-Juventus eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Milan'ı Piatek taşıdı!Milan'ı Piatek taşıdı!
Juventus'tan Katar'a gittiJuventus'tan Katar'a gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fiorentina Roma serie a

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Başakşehir'den bir transfer daha

Başakşehir'den bir transfer daha

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mesut Özil, Milan'ı karıştırdı

Mesut Özil, Milan'ı karıştırdı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray'da ayrılık

Dünya devi onu için devrede

Dünya devi onu için devrede

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiorentina 7 - 1 Roma

Fiorentina, Roma'yı dağıttı

Milan 2 - 0 Napoli (İtalya Kupası)

Milan'ı Piatek taşıdı!

Juventus, Medhi Benatia'yı El Duhail'e sattı

Juventus'tan Katar'a gitti

Inter Perisic - Mesut Özil teklifini kabul etmedi

Inter'den Mesut Özil teklifine ret

Altınordu'dan Milan ve Atalanta'ya ziyaret

Altınordu İtalya’ya açıldı

Inter, Mesut Özil'i istemedi

Mesut Özil'e büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.