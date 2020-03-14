Fiorentina'da 3 kişide koronavirüs çıktı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbolda da vaka sayısı günden güne artmaya devam ediyor.
Son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina, takımda koronavirüse yakalanan isimleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan temsilcisi futbolculardan German Pezzela ve Patrick Cutrone ile kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 3 kişinin de evlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.
Fiorentina daha öncede futbolculardan Dusan Vlahovic'in koronavirüsüne yakalandığını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dusan Vlahovic, "Her şeyin yolunda olduğunu, kendimi iyi hissettiğimi ve endişelenmenize gerek olmadığını söylemek istiyorum. Virüsün beni durduracak bir şey olmadığına eminim. Ona da bir gol atacağım" dedi.
(İHA)
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