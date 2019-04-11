Fiorentina'da Vincenzo Montella dönemi (Erol Bulut'un ismi Fiorentina ile anılmıştı)

İtalya temsilcisi Fiorentina, internet sitesinden yapıtığı açıklamayla Vincenzo Montella ile teknik direktörlük görevi için 2021 yılına anlaşma sağlandığını duyurdu.

İtalyan teknik adam yeni ekibindeki ilk maçına Pazar günü Serie A'da Bologna'ya karşı çıkacak. Vincenzo Montella, son olarak Sevilla'da teknik direktörlük yapmıştı. Bu 4 aylık periyotta 28 maçta çıkıp 11 galibiyet 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştı.

EROL BULUT'UN DA ADI ANILIYORDU

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un da son günlerde adı Fiorentina ile anılıyordu.

Genç teknik adam konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Adımın Avrupa'daki takımlarla anılması, Türk bir teknik direktör olarak gurur verici. Biz burada doğru ve düzgün işler yaptığımız için adımız o kulüple anılıyor. Bizi takip ediyorlar. Analiz ettiklerini biz de duyduk. Kulüple net bir görüşme veya bağlantı olmadı. Şu an Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörüyüm. Önümüzde 7 hafta var. Kupa ve ligde hedeflerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

