Fiorentina ve Lazio, Burak Yılmaz'ın peşinde iddiası

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sezon başında ısrarlı tekliflerine rağmen Lecce'ye transferi gerçekleşmeyen Burak Yılmaz için bu kez de Lazio ve Fiorentina kulüpleri devreye girdi.
Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte İtalya'nın Floransa kentinde bulunduğu belirtilen deneyimli golcünün, burada kendisini isteyen kulüplerle transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta 5 gol kaydeden 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 2021 yılına kadar uzatılmıştı.
(HABER GLOBAL)
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