Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (45) Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.D'nin mühendis olduğu ve kendi işini yaptığı öğrenildi.

