Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (45) Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
M.D'nin mühendis olduğu ve kendi işini yaptığı öğrenildi.
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