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Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı

31.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (45) Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

M.D'nin mühendis olduğu ve kendi işini yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Alanya jandarma

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