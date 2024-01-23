YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Firari FETÖ/PDY üyesi Aksaray’da yakalandı

Firari FETÖ/PDY üyesi Aksaray’da yakalandı

İHA İHA
23.01.2024 15:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üye olma suçundan aranan İ.K. isimli şahsın Aksaray’da olduğunu belirledi. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma TEM ekipleri, şahsın bulunduğu ikamete yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda İ.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması ve FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’da motorlu kara taşıtı sayısı 82 bin 546’ya ulaştıYalova’da motorlu kara taşıtı sayısı 82 bin 546’ya ulaştı
Hatay’da hırsızlık şüphelisi tutuklandıHatay’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Seydikemer’de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapisSeydikemer’de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 23 Ocak Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:00
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Aksaray Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Salı

Belgin eczanesi
Merkez
Toprak eczanesi
Gulagac
Bizim eczanesi
Merkez
Kiliç eczanesi
Merkez
Yeni ağaören eczanesi
Agacoren
Sevgi eczanesi
Merkez
Eyüp sultan eczanesi
Eskil
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.