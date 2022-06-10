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Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

10.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin tuvalet havalandırma boşluğunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (30), Ziyagökalp Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

A.K, adrese düzenlenen operasyonda, evin tuvalet havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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