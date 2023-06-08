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Firari keçiler drone ile bulundu

08.06.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir vatandaşa ait kaybolan 150 keçinin yerini drone marifeti ile tespit ederek sahibine teslim etti.

Firari keçiler drone ile bulundu

Olay, Akyeniköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait 150 adet keçi bulundukları otlakta kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp keçilerin izini bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarında drone kullanan ekipler, bölgeyi havadan taradı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 km uzaklıktaki makilik alanda oldukları tespit edilen keçiler, sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. Jandarma ekipleri tarafından hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapılırken, hayvanların sahibi de ekiplere teşekkür etti.


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