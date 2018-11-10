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Fırat Aydınus bu hafta VAR odasında

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta oynanan olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus, bugün BB Erzurumspor'un sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

Fırat Aydınus bu hafta VAR odasında

Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün saat 13.30'da başlayacak maçta sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadelede Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık da yardımcı hakem olarak görev alacak.

Bu zorlu karşılaşmanın VAR'ı ise geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Fırat Aydınus oldu. Özgür Yankaya da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR odasında Aydınus'un yanında Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) hizmetinde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe fırat aydınus bb erzurumspor Göztepe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fırat Aydınus hakemlik dönmelerinin son günlerini tamamlıyor. Bu günleri güzel geçirmeye bak yakında sen ve senin üstlerinin kirli elleri Türk futbolundan uzaklaşacak
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