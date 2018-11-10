Fırat Aydınus bu hafta VAR odasında

Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün saat 13.30'da başlayacak maçta sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadelede Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık da yardımcı hakem olarak görev alacak.
Bu zorlu karşılaşmanın VAR'ı ise geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Fırat Aydınus oldu. Özgür Yankaya da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR odasında Aydınus'un yanında Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) hizmetinde bulunacak.
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