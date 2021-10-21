Fırat Aydınus debiye atandı! Gündemi sarsacak iddia

Son haftalarda yaşanan hakem skandalları sonrası istifa eden MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın yerine kimin göreve geleceği merak konusu olurken Fırat Aydınus'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor'un haberine göre, Serdar Tatlı sonrası MHK başkanlığı için ilk aday Fırat Aydınus.

FIRAT AYDINUS MHK BAŞKANLIĞINI İSTİYOR

Haber detayında Fırat Aydınus'un MHK başkanı olmayı çok istediği belirtilirken TFF'nin sezon başında Fırat Aydınus'un görev süresini uzattığı hatırlatıldı. Öte yandan tecrübeli hakem, Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

DİĞER ADAYLAR MUSTAFA ÇULCU VE BÜNYAMİN GEZER

Fırat Aydınus haricinde MHK başkanlığı için diğer adayların ise Mustafa Çulcu ve Bünyamin Gezer olduğu iddia edildi.

