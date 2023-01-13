Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eski futbol hakemi Fırat Aydınus MasterChef'te!

Fırat Aydınus, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin bulunduğu MasterChef programının özel bölümünde yemek yapmak için kolları sıvayacak. 22 Mayıs'ta oynanan Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçından sonra hakemliği bırkatı. Peki Fırat Aydınus kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

25 Ekim 1973 İstanbul doğumlu Fırat Aydınus 49 yaşındadır. 2005-2013 yılları arasında Teyyübe Çokgez ile evli kaldı. Eğitimini Şehremini Anadolu Lisesi, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinde Jeofizik mühendisliği üzerine aldı.

1993'te hakemliğe başladı. 22 Mayıs 2022 tarihinde yönettiği Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından hakemlik kariyerini noktaladı.

