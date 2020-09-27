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Fırat Aydınus maça damga vurdu: Yapma canımın içi...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.09.2020 18:24 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçına hakem Fırat Aydınus'un konuşmaları damga vurdu. Genç oyuncu Fatih Aksoy'a verdiği ''Yapma canımın içi'' cevabı televizyonlardan duyulunca ilginç bir diyalog yaşandı. İşte o konuşma...

Fırat Aydınus maça damga vurdu: Yapma canımın içi...

Koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynamaya devam edilirken saha içindeki diyaloglar da daha rahat bir şekilde duyulmaya başlandı.Daha önce futbolcu ve teknik direktörler arasındaki konuşmalar duyulurken bu kez Rize'de farklı bir örnek karşımıza çıktı.

Rize'de oynana Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçına hakem Fırat Aydınus ve Alanyaspor futbolcusu Fatih Aksoy damgasını vurdu.Yaşanan bir pozisyonda Fatih Aksoy, hakem Fırat Aydınus'a ofsayt itirazında bulundu.Fatih, Fırat Aydınus'a ''Hocam var mar diye bekleme ofsaytsa kaldır ya'' diye bağırdı.

'YAPMA CANIMIN İÇİ'

Bunun üzerine tecrübeli hakem, ''Fatih... Fatih... Bak sana bir şey söylemiyorum diye çok konuşuyorsun yapma canımın içi'' şeklinde bir cevap verdi.Ardından genç futbolcu, Aydınus'a ''Pardon hocam'' dese de diyalog devam etti.

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