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Fırat Aydınus, son maçını yönetti ve veda etti!

22.05.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel hakem Fırat Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile kariyerinde son kez düdük çaldı. Deneyimli hakem, müsabakanın ardından hakem triosu, oyuncular ve teknik adamlarla vedalaşarak sahadan ayrıldı.

Fırat Aydınus, son maçını yönetti ve veda etti!

Hakem Fırat Aydınus, Süper Lig’de son kez mücadele yönetti.

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Aydınus, Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında yönettiği Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor maçıyla kariyerinde son kez düdük çalmış oldu.

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Fırat Aydınus, karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldıktan sonra yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile sarılarak veda etti. Ardından iki takım teknik direktörleri ile de sarılarak vedalaşan Fırat Aydınus, yardımcıları ile birlikte soyunma odasının yolunu tuttu.

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48 yaşındaki hakem, kariyerinde 21’i Avrupa olmak üzere toplamda 488 müsabakada düdük çaldı.

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MHK, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu bazı hakemleri liste dışında bırakmış ancak Tahkim Kurulu 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. MHK'de değişen yönetimin ardından Fırat Aydınus da görevine kavuşmuştu.

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig Alanyaspor Fatih Karagümrük
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