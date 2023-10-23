Fırat Aydınus, Süper Kupa finali için gerçekleri açıkladı! Meğer Suudi Arabistan'da oynanma sebebi...

Süper Lig'de 2022/23 sezonunun şampiyonu Galatasaray olmuştu. Türkiye Kupası'nda ise finalde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe zafere ulaşmıştı. İki ezeli rakip, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecekti.

TFF RESMEN AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa finalinin 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı.

"ALMANYA VE İNGİLTERE'NİN OLMAMA NEDENİ..."

TFF'nin kararı taraftarların tepkisini çekerken, eski hakem Fırat Aydınus'tan flaş bir iddia gündeme geldi.

Aydınus, Radyo Gol'de finalin neden Suudi Arabistan'da oynandığını açıkladı.

Fırat Aydınus, "Bundan yıllar önce Almanya'da Galatasaray - Fenerbahçe dostluk maçı yaptı, olaylar çıktı! Almanya, Süper Kupa Finali için TFF'ye 'Ben güvenliği sağlayamam!' dedi. İngiltere de aynısını dedi... Sonra Suudi Arabistan'a döndüler." ifadelerini kullandı.





