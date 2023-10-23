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Fırat Aydınus, Süper Kupa finali için gerçekleri açıkladı! Meğer Suudi Arabistan'da oynanma sebebi...

23.10.2023 17:34 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finalinin nerede oynanacağı merak ediliyordu. TFF, yaptığı açıklamayla finalin Suudi Arabistan'da düzenleneceğini duyurmuştu. Eski hakem Fırat Aydınus, bu kararın nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2022/23 sezonunun şampiyonu Galatasaray olmuştu. Türkiye Kupası'nda ise finalde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe zafere ulaşmıştı. İki ezeli rakip, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecekti.

TFF RESMEN AÇIKLADI

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa finalinin 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı.

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TFF'nin kararı taraftarların tepkisini çekerken, eski hakem Fırat Aydınus'tan flaş bir iddia gündeme geldi.

Aydınus, Radyo Gol'de finalin neden Suudi Arabistan'da oynandığını açıkladı.

Fırat Aydınus, "Bundan yıllar önce Almanya'da Galatasaray - Fenerbahçe dostluk maçı yaptı, olaylar çıktı! Almanya, Süper Kupa Finali için TFF'ye 'Ben güvenliği sağlayamam!' dedi. İngiltere de aynısını dedi... Sonra Suudi Arabistan'a döndüler." ifadelerini kullandı.

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