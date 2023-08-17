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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan polis şehit oldu

17.08.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp'in şehit olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ayyıldız'ın taziye mesajı yayımlandı.

Ayyıldız mesajında, Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp'in, 2 Temmuz'da Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde zırhlı aracın devrildiği kazada ağır yaralandığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğunu belirtti.

Erol Ayyıldız, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadesini kullandı.

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