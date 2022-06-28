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Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Bingöl'de toplandı

28.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Bingöl'de toplandı

BİNGÖL (AA) - Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Bingöl'de yapıldı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, uygulama süreci devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, yönetim kurulu üyeleriyle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik önemli çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

2022 yılı Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı'nın 17 Haziran'da ilan edildiğini anımsatan Şahin, KOBİ'lere yönelik tasarlanan 20 milyon lira bütçeli programda proje başına kullandırılabilecek kredi tutarının asgari 500 bin, azami 2 milyon lira olduğunu aktardı.

Bu programla bölgede yaklaşık 60 milyon liralık proje hacminin ortaya çıkmasının hedeflendiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"TRB1 bölgesinin sosyoekonomik gelişimine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda ajansımızca geliştirilen program ve proje önerileri değerlendirilecektir. Ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CUGEP) kapsamında destek alan ve halihazırda uygulama süreci devam etmekte olan projelerin ilerlemelerine ilişkin değerlendirmeler yapacağız. 2022/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile bölgesel gelişme çalışmalarına yeni ve bütüncül bir perspektif kazandırılması, 2023 yılı sonrası için ülke sathında ulusal ve bölgesel kalkınma uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından tüm paydaşlarla hazırlanacak bölge planlarının yerel düzeyde koordinasyon görevi kalkınma ajanslarına verilmiştir. Ajansımızca TRB1 2024-2028 Bölge Planı hazırlık süreci başlatılmıştır. Bu süreç kapsamında tüm yerel aktörlerin ajansımıza gerekli desteği vermesini bekliyoruz."

Şahin, toplantıda ayrıca FKA'nın devam eden faaliyetleri ve diğer gündem maddelerinin görüşüleceğini, bazı idari konularla ilgili kararlar alınacağını kaydetti.

Toplantıya, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, İl Genel Meclisi başkanları ile ticaret ve sanayi odalarının başkanları katıldı.

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