Fırat Türkmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fırat Türkmen'in hayat hikâyesi…

Muhammed Ahmed Fescioğlu ile söylediği ilahilerle fenomen hâline gelen Fırat Türkmen, Smule, YouTube gibi birçok sosyal mecrada yer alıyor. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programına da çıkan Fırat Türkmen, aslen Erzurumludur…

FIRAT TÜRKMEN KİMDİR?

Smule, YouTube ve diğer birçok sosyal medya ağlarında seslendirdiği ilahilerle büyük beğeni toplayan Fırat Türkmen, ATV’de yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programına çıktı.

Erzurum, Yakutiyeli olan Fırat Türkmen, 4 Şubat 1998’de doğdu."Canlar Cananı Muhammed " ilahisini söyleyerek adını duyurmayı başaran Fırat Türkmen, Muhammed Ahmed Fescioğlu ile birlikte sosyal medyada söylediği ilahilerle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Daha öncesinde kutsal topraklarda söyledikleri ilahilerler gönülleri mest eden ikili Muhammed Ahmet Fescioğlukısa ve Fırat Türkmen, kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.



