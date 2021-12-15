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Anadolu topraklarında saklı kalmış bir hazine: Bulgurun atası firik bulguru ile pilav tarifi

14.12.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster pirinçle yapın, isterseniz de bulgurla; pilav, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Sulu yemeklerin yanında, et ve tavuk yemekleriyle ya da başlı başına bir öğün olarak tüketilen pilavı, firik bulguru ile de mutlaka denemelisiniz. İşte; tam ölçüsünde, tadına doyulmaz firik pilavı tarifi...

Anadolu topraklarında saklı kalmış bir hazine: Bulgurun atası firik bulguru ile pilav tarifi

Firik pilavı, besleyici ve son derece sağlıklı olduğu için Orta Anadolu ve Gaziantep bölgesinde sıkça tüketilen bir yemek. Son yıllarda market raflarında daha sık karşılaştığımız firik bulguru ise "bulgurun atası" olarak anılıyor. Lifli ve glisemik indeksi düşük bir besin olması sebebiyle kan şekerini düzenliyor, tok tutuyor, diyabetin önünde dağ gibi duruyor. Peki, lezzetli bir firik pilavı nasıl yapılır ve lezzetini arttırmak için neler katılabilir? İşte, detaylar...

FİRİK PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı firik bulguru

  • 1 su bardağı pilavlık bulgur

  • 1 çay bardağı nohut ya da yeşil mercimek

  • 1 büyük baş soğan

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı biber salçası (Arzu edenler domates salçası da kullanabilir.)

  • 2 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 5 bardak su (Et ya da tavuk suyu da tercih edilebilir.)

HAZIRLANIŞI

  • Nohut kullanacaksanız bir gün önceden suda bekletin ve sonraki gün nohutları yumuşayıncaya kadar haşlayın.

  • 2 su bardağı firik ve 1 su bardağı pilavlık bulguru harmanlayıp bir kenara alın.

  • Tencereye zeytinyağı ve tereyağını koyup yağın kızmasını bekleyin.

  • Doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

  • Daha sonra biber ya da domates salçasını ekleyip biraz daha kavurun.

  • Bulgur karışımını da ekleyip kavurma işlemine devam edin.

  • Önceden haşladığınız nohut ya da yeşil mercimeği ilave edin.

  • Tuz, kırmızı toz biber ve karabiberi ekleyip orta ateşte 1-2 dakika daha kavurun.

  • Önceden ısıttığınız 5 bardak suyu ya da et veya tavuk suyunu ekleyin.

  • Pilavı, yüksek ateşte suyunu çekene kadar kaynatın.

  • Göz göz olup suyunu çekmeye başlayınca altını kısın ve 5 dakika sonra kapatın.

  • Üstüne bir kağıt havlu sererek 15-20 dakika dinlendirin.

  • Firik pilavı hazır, afiyet olsun!


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