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Fırtınada 47 dekar alanda bulunan sera zarar gördü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.02.2020 14:08 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 gün önce yaşanan fırtınada toplam 47 dekar alanda kurulu bulunan seranın zarar gördüğü belirlendi.Kahta Ziraat Odası ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik elamanları, önceki gün Kahta’da yaşanan şiddetli fırtına sonucunda yıkılan seralarda incelemelerde bulundu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 gün önce yaşanan fırtınada toplam 47 dekar alanda kurulu bulunan seranın zarar gördüğü belirlendi.
Kahta Ziraat Odası ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik elamanları, önceki gün Kahta’da yaşanan şiddetli fırtına sonucunda yıkılan seralarda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, ilçedeki toplam 47 dekar alanda kurulu bulunan seranın zar gördüğünü kaydetti. Turanlı, "Önceki gün Kahta’da esen şiddetli fırtınada seracılarımız büyük bir mağduriyet yaşadı. Yapılan incelemelerde ilçemizde bulunan seralarda dikili bulunan 45 dekar domates, 2 dekar hıyar, toplamda 47 dekar alandaki sera gördüğünü belirledik. Akşam saatlerinde başlayan saatteki hızı kimi zaman 50-70 km ulaşan aşırı rüzgar seraların örtülerini parçaladı. Dikili olan alanlarda ise aşırı soğuktan dolayı ürünlerin ve yeşil aksamları dondan etkilemiş olup, yaklaşık olarak 2,5 milyon TL ziyana sebep olmuştur. Seracılarımızın çoğu bankalarda aldığı kredi ile girdilerini sağlamıştır. Fırtına ve dondan dolayı zarar gören seracılarımızın bankalarda almış olduğu kredilerin faizsiz 2 yıla ertelenmesi ve yırtılan naylon ve ürün mağduriyetin giderilmesi için sera naylonu ve fide yardımı yapılmalıdır. Çünkü seracılarımız mağdur olmuşlardır. Bölgemiz için önem arz eden sera işletme sahiplerinin mağduriyetleri giderilmesi için devletimizin bir an önce gereken desteklemelerin ve çalışmaların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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