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FİSKOBİRLİK'in olağan genel kurulu yapıldı

03.07.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FİSKOBİRLİK'in olağan genel kurulu yapıldı

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) 2019-2020 olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Birlik iştiraklerinden Entegre Fındık İşleme Tesisi'nde (EFİT) gerçekleştirilen genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, FİSKOBİRLİK'in geçen yıldan daha iyi durumda olduğunu, güçleri nispetinde aldıkları fındıkları EFİT'te işleyerek Türkiye ve dünyaya sattıklarını söyledi.

Bayraktar, EFİT'te 50 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini işaret ederek, "Bu kurumu sevdiğini iddia eden arkadaşlar gelip fındığını FİSKOBİRLİK'e verecek. Para sorunu yok. Arkadaşlar seviyorsanız bu kuruma sahip çıkacaksınız. Kurumu seven, kuruma sahip çıkacak. Fındık verip sahip çıkacak, delege olup sahip çıkacak. Ortak olup sahip çıkacak." ifadesini kullandı.

Olağan genel kurula AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ile davetliler ve delegeler katıldı.

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