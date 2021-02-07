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Fıstık ağaçları ilaçlanmaya başlandı

07.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Fıstık ağaçları ilaçlanmaya başlandı

Kilis’te.

Kilis’te. Fıstık ağaçları kabuklu bit, dal güvesi, karagöz kurduna karşı ilaçlanmaya başladı.
Türkiye’de önemli Antep fıstığı üretimi yapılan şehirlerden olan Kilis’te, fıstık üreticileri, ağaçları kabuklu bit, dal güvesi, karagöz kurduna karşı ilaçlanmaya başlanırken, havaların iyi gitmesi nedeniyle vatandaşlar yoğun bir mesai içerisinde olduğu bildirildi.
Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Fıstık ağaçlarının ilaçlanma zamanı geldiğini ifade ederek, “Fıstık üreticileri ağaçları kabuklu bit, dal güvesi, karagöz kurdu bulunuyor. Üreticilerimiz, teknik anlamda ziraat mühendislerinden destek alarak, ilaçlama yapsınlar. Fıstık ağaçlarında zararlıları tespit ederek, ona göre ilaç kullanılması gerekiyor” dedi.

Fıstık ağaçları ilaçlanmaya başlandı

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