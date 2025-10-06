SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Fitness nedir, nasıl yapılır?

Fitness bir spor branşından ziyade sporla sağlanan sağlık durumunu ifade etmektedir. Fitnessın faydaları orta ve uzun vadede görülür. Kişilerin zihinsel ve fiziksel kondisyonlarında sabit ölçüt yoktur. Farklılıklar gözlemlenebilir.

Fitness nedir, nasıl yapılır?
Doğukan Bayrak

Spor branşları rekabetçi olabileceği gibi kişilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirmek için kullandığı metotlar da olabilmektedir. Sporun doğasında her zaman rekabet şartları yoktur. Sağlık genel bir kondisyon durumunu ifade edebilir. Spor da bunu destekleyen aktiviteler bütünüdür. Profesyonel sporcular da hayat tarzlarını benzer temeller üzerine kurmaktadır. Ancak zihinsel ve fiziksel sağlık kondisyonu bir standart inşa etmek üzerine kurgulanır. Doğal sınırlar zorlanmaz ve mücadele edilmez. Medititif sporlar bunun önemli bir bölümünü oluşturur. Egzersiz türlerinden bağımsız olarak fitness, kapsayıcı bir spor kimliğini ifade eder.

Fitness nedir?

Fitness, kelime anlamı olarak "sağlıklı ve formda olma" demektir. Kas yapma ve zayıflamakla sınırlı değildir. Form olarak ifade edilen durum kişinin boy, kilo, yaş ve genetik unsurları gibi özelliklerinin sağlık durumunu olumlu etkileyecek standartlara ulaşılmasıdır. Sağlık verilerinin şahsi değerlendirilmesi gerekir. Nicelikten ziyade nitelik önemlidir. Temel olarak dört ana bileşeni mevcuttur.

Fitness'ın etkileri nelerdir?

Öncelikle kardiyovasküler dayanıklılık geliştirilir. Kalp, akciğer ve dolaşım sistemi uzun süreli aktivitelerde enerji tasarrufu ve verimli antrenman performansı seviyesine getirilir. Bu gündelik hayata doğrudan yansıması olan bir süreçtir. Uzun yürüyüşler ve merdiven çıkmak gibi rutin eylemlerde etkisi görülür. Alınan oksijenin vücutta daha aktif işlem görmesinin geliştirilmesidir.

İkinci aşamada yansıması kas kuvveti ve dayanıklılığının gelişmesidir. Kasların kuvvet üretme ve yorulmaya karşı direnç gösterme kapasitesi artar. Vücutta üretilen stres hormonu olarak bilinen kortizolun ve laktik asit birikmesinin getirdiği yorgunluğu azaltır. Eylemlerde enerji tasarrufu sağlayarak kilo verme sürecinde kalori açığının oluşmasını sağlar.

Ayrıca eylemlerin yapılmasında esnekliğin sağlanmasıyla eklem ve kas sakatlığına karşı koruma sağlar. Eklemler ve kaslar tam hareket açıklığına sahip olur. Böylelikle tam vücut kompozisyonu sağlanmış olur. Vücuttaki yağ, kas, kemik ve su oranlarının dağılımı düzenlenir.

Fitness nasıl yapılır?

Fitness egzersizleri düzenli uygulandığında sonuç veren bir süreçtir. Antrenmanın şiddetli olması önemli değildir. Süresinin uzun ve genele yayılması önemlidir. Haftada 1 gün sert antrenmanların fitnessta sonuç verme ihtimali düşüktür. Haftaya yayılan düşük ve orta şiddetteki antrenmanlar tercih edilmelidir.

Fitness faydaları sporun yaşam tarzı olarak belirlenmesiyle görülür. Beslenme ve dinlenme kritiktir. Kardiyo antrenmanları genellikle ilk aşama olarak belirlenir. Bu vücudun spora alışmasını ve kalori yakılarak ideal kiloya inilmesini amaçlar. Orta tempoda yapılan 30-45 dakika tempolu yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet gibi hafif kardiyo türleri yaygın yöntemlerdir. Haftada 3-5 gün arasında gerçekleştirilir. Vücut belirli bir aşamaya geldikten sonra kuvvet (Direnç) antrenmanlarına başlanabilir.

Kuvvet antrenmanlarında kas ve kemik kütlesini arttırılır ve metabolizma hızlandırılır. Dinlenme anlarında iyileşme ve kalori yakımı güçlendirilmiş olur. Metabolizmayı hızlandırır, duruşu düzeltir.

Kuvvet antrenmanları iki türlü yapılabilir. Vücut ağırlığı ile şınav, mekik, plank, barfiks, squat yapılabilirken ekipman kullanılarak dambıl, barbell, makinalar ve direnç lastiklerinden faydalanılabilir. Antrenman sıklığı haftada 2-3 gündür. Kardiyo ve kuvvet antrenmanları esneme antrenmanları ile desteklenebilir. Esneme antrenmanları sakatlanma riskini azaltır, hareket kabiliyetini artırır ve toparlanmayı hızlandırır. Statik ve rotasyon hareketleri esneme antrenmanlarında kullanılmaktadır.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...FIFA resmen açıkladı! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı...
G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!G.Saray'dan Beşiktaş derbisi için beklenmedik karar!
Anahtar Kelimeler:
Fitness
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.