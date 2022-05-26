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FIVB Milletler Ligi'nde Ankara'da oynanacak maçların programı belli oldu

26.05.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIVB Milletler Ligi'nde Ankara'da oynanacak maçların programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelede edeceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanacak 2. Grup (Pool 2) maçlarının programı belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 31 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Müsabakaların programı şu şekilde:

31 Mayıs Salı:

15.30 Tayland-Bulgaristan

18.30 Türkiye-İtalya

1 Haziran Çarşamba:

15.30 Belçika-Sırbistan

18.30 Çin-Hollanda

2 Haziran Perşembe:

13.00 Tayland-Sırbistan

16.00 Bulgaristan-Hollanda

19.00 Belçika-İtalya

3 Haziran Cuma:

13.00 Sırbistan-Bulgaristan

16.00 Hollanda-İtalya

19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran Cumartesi:

13.00 Tayland-Belçika

16.00 Çin-İtalya

19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 Haziran Pazar:

13.00 Sırbistan-Hollanda

16.00 Tayland-Çin

19.00 Türkiye-Belçika

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