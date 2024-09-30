Fiyatını bile açıkladı! Murat Sancak Adana Demirspor'u satıyor: Bana ulaşın...

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta sadece 1 puan alarak ligin son sırasında yer alan ve eleştiri oklarının hedefinde olan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak hiç beklenmedik bir paylaşımda bulundu.

TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Yalnızca saha içinde değil saha dışında da zorluklar yaşayan ve maddi sıkıntılarla da boğuşan Akdeniz temsilcisinde Murat Sancak tepkiler üzerine "50 milyon Euro verin takımı devredeyim" ifadelerini kullandı.

"50 MİLYON EURO'SU OLAN ULAŞSIN"

50 milyon Euro'su olan hemen bana ulaşsın, devredeceğim. Yoksa herkes işine baksın. Bu takımı bırakmayacağım, hele ki bu durumdayken, kimse beklemesin. Sene sonu ola hayrola. O ellerini ovuşturanlara da söylüyorum; kulübün ve takımdaki oyuncuların üzerinden elinizi çekin.

TARAFTAR GRUBUNDAN GÖNDERME!

Adana Demirspor'un taraftar grubu Şimşekler Grubu'ndan da Murat Sancak'ın bu gönderisi sonrası bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda kulüp başkanı Murat Sancak’a göndermede bulunulurken “Ya Hallet, Ya Devret!" ifadeleri kullanıldı.