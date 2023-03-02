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  4. Fiyatını öğrenenler inanamıyor! Lionel Messi'den takım arkadaşlarına 24 ayar altın kaplama iPhone

Fiyatını öğrenenler inanamıyor! Lionel Messi'den takım arkadaşlarına 24 ayar altın kaplama iPhone

02.03.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in kupayı müzesine götürdüğü Dünya Kupası'nın yıldızı Lionel Messi'den takım arkadaşlarına görülmemiş bir jest geldi. 35 yaşındaki yıldız, alınan bu zafer sonrası takım arkadaşları ve teknik heyete 35 adet özel tasarım altın kaplama telefon hediye etti. İşte detaylar...

Fiyatını öğrenenler inanamıyor! Lionel Messi'den takım arkadaşlarına 24 ayar altın kaplama iPhone
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, kupayı müzesine götürerek yıllardır süren hasreti noktalayan Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi takım arkadaşları ve teknik heyete görülmemiş bir hediye verdi.

ALTIN KAPLAMA IPHONE

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35 yaşındaki yıldız oyuncu, Dünya Kupası zaferi sonrası Arjantin Milli Takımı’ndaki arkadaşları ve çalışanları için altın kaplama 35 iPhone hediye ettiği öğrenildi. Messi'nin bu hediye için 175 bin pound (4 milyon TL) ödedi.

"TASARIMI KENDİSİ YAPTI"

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Altın kaplama iPhone'ların 24 karat olduğu öğrenilirken, her telefonun üzerinde oyuncunun adı, numarası ve Arjantin logosu yer aldı. Konuyla ilgili konuşan bir kaynak, “Lionel, en gururlu anını kutlamak için özel ve gösterişli bir şey yapmak istedi. Girişimci Ben Lyons ile temasa geçti ve tasarımı birlikte yaptılar.” ifadelerini kullandı.

“MESSI BU FİKRE BAYILDI”

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Şirketin CEO'su Ben Lyons, “Lionel sadece GOAT değil, aynı zamanda en sadık müşterilerimizden biri ve Dünya Kupası finalinden birkaç ay sonra bizimle iletişime geçti. Muhteşem zaferi kutlamak için tüm oyuncular ve personel için özel bir hediye istediğini, ancak her zamanki saat hediyesinden istemediğini söyledi. Bu yüzden, isimlerinin yazılı olduğu altın renkli iPhone’lar önerdim ve bu fikre bayıldı.” şeklinde konuştu.

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