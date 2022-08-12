YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. fizy'de temmuzda en çok dinlenen sanatçı Sefo oldu

fizy'de temmuzda en çok dinlenen sanatçı Sefo oldu

12.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

fizy'de temmuzda en çok dinlenen sanatçı Sefo oldu

İSTANBUL (AA) - Temmuzda fizy'de en çok dinlenen sanatçılar arasında zirveyi popüler ve Türkçe rap müziği şarkıcısı Sefo aldı.

Turkcell açıklamasına göre, geçen ay müzik platformunda çok dinlenen, beğenilen ve paylaşılan şarkılar arasında Sefo'nun "Tutsak", popüler gruplardan KÖFN'ün "Bi'tek ben anlarım" ve Tarkan'ın "Yap bi güzellik" başı çekti.

fizy'de en çok aratılan ve en çok dinlenen isim Sefo oldu. Aynı zamanda Temmuz ayında fizy’de en çok dinlenen sanatçı oldu.

Müzik platformu temmuzda en fazla İstanbul'da dinlenirken, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır ve Mersin onu takip etti.

fizy'de geçen ay en çok dinlenen tür yine "rap müzik" oldu. Onu "pop", "nostalji", "arabesk" ve "yöresel" türler izledi.

Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler "Yaz Coşkusu", "Fizy Tatil", "Günün Listesi", "En Yeniler Yerli" ve "Fizy Pop" oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı"nda konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı"nda konuştu:
Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"Bakan Nebati: "Devreye aldığımız uygulamalarla Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyoruz"
Doğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutunduDoğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu
Anahtar Kelimeler:
Rap Sefo fizy

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:04
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:15
Yatsı
21:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Evren Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.