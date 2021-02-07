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Fizyomer TMTExpo-2021 Fuarında yerini aldı

07.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Fizyomer Terapia 04-06 Şubat 2021 tarihlerinde online platformda yapılan TMTExpo-2021 1.Medical Sağlık Turizmi Sanal Fuarı’nda yerini aldı.Turkish Medical Travel Expo-2021 online fuarı, THTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Ticaret Bakanlığı Medical Turizm Daire Başkanı Ali Alper Koçar, TBMM üyesi ve Sağlık Kurulu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt , Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ,Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kiev Ticaret Ataşesi Ahmet Numan Özyurt, protokol katılımlarıyla , bu yıl ilki düzenlenen, Ukrayna, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ve Türkiye Medical Turizm Endüstrisinin çeşitli sektörlerinin temsilcileri arasında pandeminin mevcut koşullarında işbirliği sağlayarak dijital platformda etkili bir buluşmanın sağlanmasına imkan oluşturdu.

Fizyomer Terapia 04-06 Şubat 2021 tarihlerinde online platformda yapılan TMTExpo-2021 1.Medical Sağlık Turizmi Sanal Fuarı’nda yerini aldı.
Turkish Medical Travel Expo-2021 online fuarı, THTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Ticaret Bakanlığı Medical Turizm Daire Başkanı Ali Alper Koçar, TBMM üyesi ve Sağlık Kurulu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt , Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ,Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kiev Ticaret Ataşesi Ahmet Numan Özyurt, protokol katılımlarıyla , bu yıl ilki düzenlenen, Ukrayna, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ve Türkiye Medical Turizm Endüstrisinin çeşitli sektörlerinin temsilcileri arasında pandeminin mevcut koşullarında işbirliği sağlayarak dijital platformda etkili bir buluşmanın sağlanmasına imkan oluşturdu. Türkiye Sağlık Turizmi yapan hastaneler, termal tatil köyleri, spa ve sağlık merkezleri ile Ukrayna, BDT ülkeleri doktorları ,sağlık kurumları seyahat acenteleri, sigorta şirketleri ve potansiyel hastalar arasında karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilen fuarına katılan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp merkezi de uluslararası hastalara vermiş olduğu tedavi hizmetlerinin sunumu gerçekleştirilerek tanıtımını yaptı.

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