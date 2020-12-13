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FKA Twigs şoke etti: Bana cinsel hastalık bulaştırdı

13.12.2020 10:28 | Son Güncelleme:
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FKA Twigs şoke etti: Bana cinsel hastalık bulaştırdı

Şarkıcı FKA Twigs, film setinde tanışıp, kısa bir süre aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırdığı eski aşkı oyuncu Shia LaBeouf ile mahkemelik oldu. LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalık bulaştırdığını öne süren FKA Twigs, "Duygusal ve fiziksel şiddet gördüğüm bir ilişki yaşadığımı öğrenmek sizi şaşırtabilir" dedi.

Gerçek adı 'Tahliah Debrett Barnett' olan şarkıcı FKA Twigs, geçtiğimiz sene ilişkisini sonlandırdığı oyuncu Shia LaBeouf hakkında, kendisine cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı.

FKA Twigs, eski sevgilisinin kendisine sadece fiziksel değil, duygusal şiddet uyguladığını da öne sürdü.

"Böyle bir şeyin benim başıma geleceğini asla düşünmezdim" diyen FKA Twigs, Shia LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalık bulaştırdığını da iddia etti.

'ÇIPLAK UYUMAYA ZORLADI'

32 yaşındaki FKA Twigs, LaBeouf'un genç şarkıcıyı çıplak uyumaya zorladığı ve yatağının yanında da dolu bir silah bulundurduğunu ileri sürdü.

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Şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Duygusal ve fiziksel şiddet gördüğüm bir ilişki yaşadığımı öğrenmek sizi şaşırtabilir" ifadelerini kullandı.

Durumun kendisi için de zor olduğunu belirten FKA Twigs, hem ilişki sırasında, hem de sonrasında böyle bir şeyin kendi başına gelebileceğini hiç düşünmediğini itiraf etti.

FKA Twigs ile Shia LaBeouf, 2018 yılında Honey Boy'un setinde tanıştıktan sonra geçen yılın mayıs ayına kadar birlikte olmuştu.

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