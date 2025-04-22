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Flamengo ikinci kez BCL Amerika şampiyonu oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 12:26
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Flamengo, 2024-25 Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Amerika finalinde Arjantin temsilcisi Boca Juniors’u 83-57 mağlup ederek turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu kazandı. Rio de Janeiro’daki Maracanazinho Spor Salonu’nda oynanan finalde taraftarının önünde üstün bir oyun sergileyen Brezilya temsilcisi Flamengo rakibine şans tanımadı ve kupaya uzandı.

Flamengo ikinci kez BCL Amerika şampiyonu oldu

Sergio Hernandez yönetimindeki Flamengo, bu sonuçla Arjantin ekibi Quimsa ile birlikte BCL Amerika tarihinde birden fazla kez şampiyonluk yaşayan iki kulüpten biri oldu. Flamengo, aynı zamanda, eylül ayında Singapur’da düzenlenecek Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupası’na katılma hakkı elde etti.

Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP), final maçında 15 sayı, 4 ribaunt ve 6 asist üreten Flamengo’nun oyun kurucusu Alexey Borges seçildi. Borges, turnuva boyunca istikrarlı performansıyla takımının en güvenilir isimlerinden biri olarak öne çıktı.
Dörtlü Final sürecini değerlendiren başantrenör Sergio Hernandez, "Çok iyi bir Dörtlü Final performansı sergiledik. Uzun zamandır kendimi bu kadar iyi temsil edilmiş hissetmiyordum. Bu takım, görmek istediğim dikey oyun tarzını oynuyor. Bundan büyük keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ilk dört sıralaması şöyle oluştu:

  1. Flamengo (Brezilya)
  2. Boca Juniors (Arjantin)
  3. Sesi Franca (Brezilya)

  4. Instituto ACC (Arjantin)

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Anahtar Kelimeler:
flamengo
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