Flamengo Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı

Flamengo Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 65 yaşındaki teknik direktörün kontratının 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Brezilya ekibinde Haziran 2019'da göreve başlayan Jorge Jesus, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.
(AA)
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