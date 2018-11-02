SPOR

Flaş gelişme! Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ndiaye kadro dışı bırakıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın geçtiğimiz ocak ayında Stoke City'e sattığı ancak sezon başında yeniden kiraladığı Badou Ndiaye ile ilgili Senegal basınından gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldİ

Flaş gelişme! Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ndiaye kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'ın Senegalli yıldızıyla ilgili şok bir karar alındı. İşte Ndiaye'yle ilgili alınan o karar ve tüm detaylar... Galatasaray, 2017 yazında Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'yi geçtiğimiz ocak ayında rekor bir bedelle Stoke City'e satmıştı. Cimbom, Senegalli yıldızın satışından tam 16 milyon Euro bir bonservis geliri elde etmişti. Ne var ki 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Ada'daki günleri iyi geçmemiş ve takımı Stoke City, sezon sonunda Premier Lig'den düşmüştü.

Bunun üzerine yıldız isim, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yeniden Cimbom'un yolunu tutmuştu. Sarı Kırmızılılar, Stoke ile 2022'ye dek kontratı bulunan eski oyuncularını bu sezonun sonuna dek kiralamıştı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta forma giyen Ndiaye ile ilgili bugün ise Senegal basınından bomba bir iddia geldi.

Dakar menşeili Record gazetesi, bugünkü sayısında Cimbom'un yıldızını Nantes'ta forma giyen Kara Mbodj ile birlikte manşete taşıdı. Fanatik'in haberine göre iki futbolcunun disiplinsiz davranışları nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığını iddia etti. Hem Ndiaye'nin hem de Mbodj'un Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana Senegal'in çıktığı 3 maçın kadrosunda da yer almamasının iddiaları güçlendirdiği ifade edildi.

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!
Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'iGalatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Senegal Galatasaray n'diaye Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Beşiktaş Mousa Dembele'yi gündemine aldı

Beşiktaş Mousa Dembele'yi gündemine aldı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Cyle Larin'in biletini kesti

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Cyle Larin'in biletini kesti

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Aziz Yıldırım'ın doğum gününe denk geldi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Aziz Yıldırım'ın doğum gününe denk geldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Flaş gelişme! Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ndiaye kadro dışı bırakıldı

Flaş gelişme! Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ndiaye kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve yönetimine özel yemek daveti

Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve yönetimine özel yemek daveti

Bayern'in yeni Ribery hedefi: Onyekuru

Bayern'in yeni Ribery hedefi: Onyekuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.