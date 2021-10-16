Flaş iddia: Hadise anne mi oluyor?

Son günlerin popüler çifti iş insanı Mehmet Dinçerler ile Hadise hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla buluşarak vakit geçiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, çıkışta objektiflere takıldı.

Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşadığı yönünde haberler çıkan ünlü şarkıcı restoran çıkışı soruları yanıtsız bırakırken, mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı.

Snob Magazin’in haberine göre; Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan iş insanı Mehmet Dinçerler'in özel aracına binen çift, 3 saat kaldıkları alışveriş merkezinden tek kelime etmeden ayrıldılar.

ANNE Mİ OLUYOR?

Hadise geçtiğimiz günlerde anne olmak istediğini açıklamıştı. Hadise, bu yöndeki soruyu duymamazlıktan geldi. Ünlü şarkıcının evlenmeden hamile kalmayacağı konuşuluyor.

