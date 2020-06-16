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Flaş iddia! O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş mi geldi?

DİZİ HABERLERİ  | 16.06.2020 13:42 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye jürisinde yeni sezonda değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ise Seda Sayan O Ses Türkiye ve Yemekteyiz'den ayrıldığını söylemişti. Sayan'ın yerine Ebru Gündeş'in geleceği iddia edilse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Flaş iddia! O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş mi geldi?

'O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın jüriden ayrılmasının ardından yeni jürinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Bu konuda Acun Ilıcalı da ağzını açmazken Murat Boz'un da ayrılacağı konuşuluyordu. Ama yarışmayla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Ebru Gündeş jüriliğe geri dönüyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 3 yıl jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'den 2017 yılında ayrılmıştı. Yarışmadan sonra herhangi bir televizyon projesinde yer almayan Ebru Gündeş, Seda Sayan'ın yarışmadan ayrılmasıyla ekrana geri dönmeye karar verdi.

ALACAĞI ÜCRET ŞOKE ETTİ

Instagram hesabı MagaGenius, Seda Sayan'ın ayrılmasının ardından Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döneceğini ileri sürdü. Hatta ünlü şarkıcının, haftalık 180 bin TL alacağı da iddia edildi.

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O Ses Türkiye'de jüri olan Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz yarışmadan bölüm başına 70 bin TL alırken Beyazıt Öztürk 90 bin TL alıyordu.

SEDA SAYAN TV8'LE TÜM BAĞINI KESTİ

O Ses Türkiye'de değişiklik yapan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Seda Sayan, hem O Ses Türkiye hem de Yemekteyiz'in çekimlerinde çok yorulduğunu söyleyerek iki projeden ayrılma kararı aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haftalık 180 bin tl 2.500. tl aylık mahkum edildik hakkım varsa zerre kadar haram olsun devlet yandaşlarına milti milyarder yaptı
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