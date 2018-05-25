FLAŞ! Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe altyapısına gelecek isim belli

Fenerbahçe eğitim kurumlarıyla kulübe insan kaynağı oluşturacaklarını söyleyen Ülkeroğlu, “Fenerbahçe ekolü oluşturulup sportif olarak da Avrupa’nın ilk 10 kulübü arasına girilecek. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi projesiyle yetenekli yerli çocuk ve gençlerin Fenerbahçe’ye kazandırılması sağlanacak. Gebze’de kurulacak akademi merkezinde bu sistem hayata geçirilecek. Bu sistem sadece beceriler üzerine değil aynı zamanda pedagojik beslenme ve yabancı dil eğitimleriyle de yer alacak. Bu projeler Avrupa’da başarılı işlere imza atmış kişiler tarafından gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Sunumda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Ar-Ge lideri Cem Ülkeroğlu yeni dönemde spor kulübünden spor tarzı yaşamına dönüleceğini belirterek, “Her yıl daha fazla insanın takım ve hizmetlerle etkileşimde olduğu bir yaşam eğlence durumuna dönüşmek. Sporcu gönderip madalya almak. Cumhuriyetin 100. Yılında gelirleri %100 arttırmak” diye konuştu. “Fenerbahçe Eğitim Kurumları insan kaynağı olacak”

“Basketbolda teknik ve sporcu kadroları korunacak”

Basketbolda teknik ve sporcu kadrosu korunması öncelikli olacağını anlatan Ülkeroğlu, “Futbol Aş ile benzeri şirket çalışmaları yürütülecek. Voleybolda dış transferler azaltılacak ve Fenerbahçe bünyesinden sporcular çıkartılacak” şeklinde konuştu.

YENİ SPOR KANALI GELİYOR

Yeni bir spor kanalı açacaklarını belirten Cem Ülkeroğlu sözlerine şöyle devam etti; “Fenerbahçe Medya adı altında yeni bir spor kanalı ve yeni bir marka yapılacak. Bu bütün kitlelere hitap edecek. Fenerbahçe TV devam edecek ancak yeni bir spor kanalı kurulacak.”

ŞEKİP MOSTUROĞLU: BU VİZYON ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN FENERBAHÇE'SİNİ GÖSTERİYOR

Bu anlatılan projeler bu yıl içerisinde yapılacak projeler olduğunu anlatan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, “Önümüzdeki yılların vizyonu oluşturulacak. Bu seçim vaadi değildir. Kulüp bu projeleri devreye alıp geliştirecek. Değişmesi gereken şeyler olursa değiştirilecek. Aslında bugün açıkladığımız vizyon önümüzdeki yılların Fenerbahçe’sini gösteriyor” dedi.