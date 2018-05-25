FLAŞ! Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe altyapısına gelecek isim belli

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu Kalamış’ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. ‘Dönüşüm’ adında kulübün başkan Aziz Yıldırım dönemindeki 20 yıllık gelişimi hakkında bilgi verildi. Kulübün 1998 yılından bugüne 20 yılda mali yapıların 10 kat büyüdüğü bilgisi verildi.
Sunumda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Ar-Ge lideri Cem Ülkeroğlu yeni dönemde spor kulübünden spor tarzı yaşamına dönüleceğini belirterek, “Her yıl daha fazla insanın takım ve hizmetlerle etkileşimde olduğu bir yaşam eğlence durumuna dönüşmek. Sporcu gönderip madalya almak. Cumhuriyetin 100. Yılında gelirleri %100 arttırmak” diye konuştu.
“Fenerbahçe Eğitim Kurumları insan kaynağı olacak”
Fenerbahçe eğitim kurumlarıyla kulübe insan kaynağı oluşturacaklarını söyleyen Ülkeroğlu, “Fenerbahçe ekolü oluşturulup sportif olarak da Avrupa’nın ilk 10 kulübü arasına girilecek. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi projesiyle yetenekli yerli çocuk ve gençlerin Fenerbahçe’ye kazandırılması sağlanacak. Gebze’de kurulacak akademi merkezinde bu sistem hayata geçirilecek. Bu sistem sadece beceriler üzerine değil aynı zamanda pedagojik beslenme ve yabancı dil eğitimleriyle de yer alacak. Bu projeler Avrupa’da başarılı işlere imza atmış kişiler tarafından gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.
“Basketbolda teknik ve sporcu kadroları korunacak”
Basketbolda teknik ve sporcu kadrosu korunması öncelikli olacağını anlatan Ülkeroğlu, “Futbol Aş ile benzeri şirket çalışmaları yürütülecek. Voleybolda dış transferler azaltılacak ve Fenerbahçe bünyesinden sporcular çıkartılacak” şeklinde konuştu.
YENİ SPOR KANALI GELİYOR
Yeni bir spor kanalı açacaklarını belirten Cem Ülkeroğlu sözlerine şöyle devam etti; “Fenerbahçe Medya adı altında yeni bir spor kanalı ve yeni bir marka yapılacak. Bu bütün kitlelere hitap edecek. Fenerbahçe TV devam edecek ancak yeni bir spor kanalı kurulacak.”
ŞEKİP MOSTUROĞLU: BU VİZYON ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN FENERBAHÇE'SİNİ GÖSTERİYOR
Bu anlatılan projeler bu yıl içerisinde yapılacak projeler olduğunu anlatan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, “Önümüzdeki yılların vizyonu oluşturulacak. Bu seçim vaadi değildir. Kulüp bu projeleri devreye alıp geliştirecek. Değişmesi gereken şeyler olursa değiştirilecek. Aslında bugün açıkladığımız vizyon önümüzdeki yılların Fenerbahçe’sini gösteriyor” dedi.
“ALTYAPIYA GELECEK İSİM BELLİ"
Altyapının başına geçiçek ismin belli olduğunu söyleyen Mosturoğlu, “Anlaşma imzaladık. 18 ağustosta Türkiye’ye gelecek. Şuanda Dünya Kupası ile alakalı işleri için Rusya’da ve Avrupa ülkelerinin birisinin başında bulunuyor” diye konuştu.
“YAYIN GELİRİ ARTMASI İÇİN OPERASYONLAR YAPILMALI"
İngiltere’de yayın gelirleriyle kulüplerin gelirlerinin büyüdüğünü anlatan Mosturoğlu, “16-17. sıradaki takım büyük gelirler kazanıyor. Burada daha büyük operasyonlar yapmak lazım. Akademi, kanal ve giyim ile oluşturulacak yeni markalarla gelir kalemi oluşacak. Pastayı böyle büyütebiliriz ve bunlara başlamak gerekiyor. Başlamazsak onlarla yarışamayız. Kendi futbolcumuzu üretmemiz lazım. İthalat azalmalı ihracat artmalı. Bu vizyonu benimsemezsek bu gelirlerin artma şansı yok” ifadelerini kullandı.
“2018’DEN İTİBAREN BİR YOL HARİTASI VAR"
Başlangıçta 3 yıllık bir hedef olduğunu belirten Mosturoğlu, “2018’den itibaren bir yol haritası var ve bunun üzerinde yürüyecek. Üniversitede 4 yıl sonra mezun vereceği için o zaman için beklentimiz olacak. 2. yılın sonunda akademiden A takıma oyuncu kazandırmak istiyoruz. İlk yıl 100, ikinci yıl 200 ve 3. yıldan itibaren 300 milyon üstü gelir elde etmeyi istiyoruz. Futbolun marka hakları aş ye ait. Oradan satın alınarak yapılacak. Lisans veya kar geliri şeklinde olacak” dedi.
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