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Flaş Vedat Muriqi gelişmesi! İstanbul'a geldi, Fenerbahçe'ye transferi...

29.07.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği Vedat Muriqi'te sürpriz gelişmeler yaşandı. Lazio forması giyen Kosovalı golcü İstanbul'a geldi.

Flaş Vedat Muriqi gelişmesi! İstanbul'a geldi, Fenerbahçe'ye transferi...

Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken özellikle Vedat Muriqi ismi bir türlü gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon Euro’ya Lazio’ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Serie A’da bekleneni veremedi.

İtalya’da devamlı eleştirilerin hedefi olan ve Lazio’nun göndereceği iddia edilen golcü adına en önemli adres olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Sarı-lacivertliler ise eski yıldızını kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. İşte bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI

Ajansspor'un haberine göre Vedat Muriqi, saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. Ünlü futbolcunun açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrılması dikkat çekti.

Vedat Muriqi'e yakın çevreler golcü oyuncunun tatil için İstanbul'a geldiğini belirtti. Ancak bu ziyaret Muriqi’in yeniden Fenerbahçe’ye döneceği iddialarını iyice alevlendirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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