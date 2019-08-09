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Flavio da Silva Ramos, Gençlerbirliği'nde

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 09.08.2019 17:47 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Flavio da Silva Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Flavio da Silva Ramos, Gençlerbirliği'nde

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz’in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusu Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imzaladı.

Başkent ekibi, Ramos’u satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattı. 1994 yılında Brezilya’da doğan futbolcu kariyerine Nautico’da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz’de Feirense ile sezonu tamamladı.

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Flavio da Silva Ramos Gençlerbirliği

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