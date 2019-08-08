Flavio Gençlerbirliği yolunda

Başkent temsilcisi, son olarak Portekiz ekiplerinden Feirense forması giyen stoper Flavio da Silva Ramos ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Tecrübeli stoper 1 yıl kiralık olarak kırmızı-siyahlı formayı giyecek. 1994 doğumlu stoper geçtiğimiz sezon Feirense'de 12 maçta forma giyerek, 1 gol atma başarısı gösterdi. Oynadığı 12 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcu, 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Futbol kariyerine Nautico alt yapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, Paysandu ve Feirense takımlarında forma giydi.
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