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FLO Bayram Koleksiyonu’yla konforu adımlara taşıyor

27.06.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FLO, bu bayramda da birbirinden farklı ayakkabı çeşitlerini bir arada sunuyor

İSTANBUL (AA) - FLO, birbirinden farklı model ve seçenekleriyle bu bayrama da renk katmaya hazırlanıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, FLO, bu bayramda da her yaşa ve farklı tarzlara hitap eden birbirinden zevkli ayakkabı çeşitlerini bir arada sunuyor. Sezon trendlerini yansıtan modeller kadın, erkek ve çocukların adımlarına renk katıyor.

Topuklu ayakkabıdan babete, sandaletten terliğe, sneakerdan loafera birçok modelin yer aldığı kadın koleksiyonu; siyah, beyaz, bej, pudra, lila ve pembe renkleriyle öne çıkıyor.

Sneakerlar, sandaletler ve terlikler sportif giyinmeyi sevenler için idealken; topuklu terlikler ve önü arkası açık topuklu modeller, şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi oluyor.

FLO’nun hem klasik hem de casual erkek koleksiyonu, her zevke hitap eden modelleriyle göz dolduruyor. Süet, rugan ve mat dokuların yer aldığı koleksiyonda loafer, klasik ve spor ayakkabılar yer alıyor. Bayram kombinlerine rahatlık katan modeller, erkeklerin gözdesi oluyor.

FLO çocuk koleksiyonu, tüm çocukları rengârenk ve eğlenceli ayakkabılarla buluşturuyor. Pembe, beyaz, lila, siyah ve lacivert renkleriyle öne çıkan sandalet ve spor ayakkabı alternatifleri bayram havasını tüm enerjisiyle yansıtıyor.

FLO’nun Bayram Koleksiyonu’nda yer alan modellerini görebilmek için FLO mağazaları veya www.flo.com.tr ziyaret edilebiliyor.

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