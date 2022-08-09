FLO, Disney karakterlerini çanta ve sandaletlere taşıyor

İSTANBUL (AA) - FLO, kız ve erkek çocuklarının sevdiği lisanslı Disney karakterlerini çanta ve sandaletlere taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, çocuk ayakkabı modasında farklı modelleri, konforu ve uygun fiyat avantajını bir arada sunuyor.

Kız çocuklarının eğlenceli dünyasına sevimliliğiyle eşlik eden, Frozen ve Minnie Mouse koleksiyonlarında, pembe, lila, kırmızı ve mavi gibi renkler ön plana çıkarken, eğlenceli Disney karakterlerinin eşlik ettiği sandalet modelleri, cırt cırt ve kalın taban detaylarıyla çocukların tarzına uygun kullanım kolaylığı sağlıyor.

Küçük beyler için ise, Spiderman, Captain America ve Avengers karakterleri koleksiyonun yıldızı. Kırmızı ve lacivert renklerinin yer aldığı lisanslı sandaletler, sevimli Disney karakterleriyle çocukların gözde parçası oluyor.

Sandaletler ile uyum yakalayan çanta modelleri ise geniş iç hacmi sayesinde çocukların eşyalarını toparlayarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

