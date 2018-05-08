Florentin Pogba neden sahayı terk etti?

Süper Lig'de ligde kalma adına büyük önem taşıyan Gençlerbirliği- Antalyaspor maçının 88. dakikada formasını çıkartıp sahayı terk eden Gençlerbirliği'nin Fransız savunma oyuncusu Florentin Pogba, itiraflarda bulundu.

Maçın ardından takım arkadaşlarının oldukça sert tepki gösterdiği Pogba, takım arkadaşlarıyla tartışma yaşamış ve araya güvenlik güçleri girmişti.

''BANA BAĞIRDILAR AMA TÜRKÇE ANLAMIYORUM''

Fransız basınına konuşan Pogba, "Bana karşı fiziksel bir saldırı olmadı. Bazı futbolcular bağırdı ama Türkçe anlamadığım için ne dediler bilmiyorum. Sadece sessiz kaldım. Maç bitmeden oyunu terkettim çünkü çok ağrım vardı. Tabii ki önce hocaya söylemem gerekirdi. Bunun için özür diliyorum. Ama maçı bitirecek gibi değildim. Daha fazla oynayamayacağım için sinirli ve üzgündüm" sözlerini kullandı. (Sporx)



