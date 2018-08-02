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Florentino Perez: Luka Modric ancak 750 milyon Euro'ya gider

İSPANYA HABERLERİ  | 02.08.2018 19:38 | Son Güncelleme

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Inter'e transfer olacağı iddia edilen Luka Modric için "750 milyon Euro'nun ödenmesiyle gerçekleşebilir" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Florentino Perez: Luka Modric ancak 750 milyon Euro'ya gider

Cristiano Ronaldo'yu 117 milyon Euro karşılığında Juventus'a satan Real Madrid'den Luka Modric ile ilgili transfer haberlerine yanıt geldi.

İtalyan basını, Inter'in 2018 Dünya Kupası'ndaki performansıyla Hırvatistan Milli Takımı'nın finale kalmasında başrolü oynayan deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığını öne sürmüştü.

Eflatun beyazlı ekibin başkanı Florentino Perez, Modric hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Perez, 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu kesinlikle elden çıkarmayı düşünmediklerini belirtip, "Modric'in Real Madrid'den ayrılışı sadece sözleşmesinde yazan serbest kalma bedeli olan 750 milyon Euro'nun ödenmesiyle gerçekleşebilir" diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Modric

FIFA tarafından Rusya 2018'in en iyi oyuncusu seçilen Luka Modric'in İspanyol deviyle 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2012 yazında 30 milyon Euro karşlığında İngiltere'nin Tottenham Hotspurs takımından transfer edilen Hırvat yıldızın, Madrid'de mutlu olduğu ve ayrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığının altı çizildi.

Luka Modric 6 yıldır giydiği Eflatun beyazlı forma altında 4 Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupa, 2 İspanya Süper Kupa, 1 İspanya LaLiga ve 1 de İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
luka modric real madrid inter florentino perez

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